Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 öğretmen yaralı
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Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 öğretmen yaralı

Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 öğretmen yaralı
Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz - Haberler | Güncel

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 öğretmen, yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okula giderken içinde bulundukları otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı.

YOZGAT'ın Sorgun ilçesinde 2 öğretmen, yeni eğitim öğretim yılının ilk günü okula giderken içinde bulundukları otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında ilçeye bağlı Duralidayılı köyü yolunda meydana geldi. Doğanlı Şehit Şuayip Çalışkan İlkokulu'nda görev yapan Ayşe Yıldırım ile Zülfiye Zehra Yeşiloğlu, sabah okula gitmek için otomobille yola çıktı. Ayşe Yıldırım yönetimindeki 06 CKS 568 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada Yıldırım ile Yeşiloğlu yaralandı. Yaralı öğretmenler sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Zülfiye Zehra Yeşiloğlu'nun 15 haftalık hamile olduğu öğrenildi. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal hastanede yaralı öğretmenleri ziyaret ederek sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.


Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 öğretmen yaralı
Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 öğretmen yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halit Yılmaz

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