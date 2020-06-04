Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 yaralı
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
04.06.2020 17:33 | Son Güncelleme: 04.06.2020 17:37
Aydın'ın Çine ilçesinde otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu sürücü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mehmet Yücel 09 SL 697 plakalı otomobil, Karpuzlu Kavşağı'nda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
Kazada yaralanan sürücü Yücel, itfaiye ekiplerince araçtan çıkartılarak ambulansla Çine Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yücel'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA