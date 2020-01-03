Otomobil şarampole savruldu, sürücü yaralandı

03.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 03.01.2020 18:49

Denizli'nin Çivril ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole savruldu, kazada 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Çivril-Denizli karayolunda Tuba Serap D. hakimiyetindeki 03 LT 894 plakalı otomobil, Çıtak köprü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole savruldu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla sürücü Çivril Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA