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Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (DHA) - KAYSERİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesinde meydana geldi. Adem E. yönetimindeki 16 GY 207 plakalı otomobil, kar yağışı nedeniyle kaygan zeminde kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada sürücü ile yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekipleri, tarafından çeşitli hastanelere kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Demirören Haber Ajansı / Olcay Düzgün - Son Dakika Haberleri
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KAYSERİ'de, otomobilin şarampole devrildiği kazada 4 kişi yaralandı.

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