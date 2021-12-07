Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı - Haberler
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Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı

Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Sivas'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobildeki 3'ü ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Sivas- Erzincan karayolu Hafik ilçesi Yarhisar köyü yakınlarında meydana geldi. Ü.B. yönetimindeki 06 EB 6421 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı gören sürücüler, sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü ile yanında bulunan A.B., A.B., F.B. yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan 3'ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

(Demet Karakuş - Volkan Kaplan/ İHA)

Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı

Otomobil şarampole devrildi: 3'ü ağır 4 yaralı

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