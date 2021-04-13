Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak yan yattı.

Kocaeli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak yan yattı. Kazada sürücü yaralanırken, kaza sonrasında yolda uzun kuyruklar oluştu.

Kaza İzmit Gazanfer Bilge Bulvarı Santral rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Ayfer H. (43) yönetimindeki 41 AAB 381 plakalı Volvo marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak yan yattı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından hafif yaralı olarak araçtan çıkarılan sürücü Ayfer H., olay yerine gelen sağlık ekiplerince ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazadan sonrasında kısa süreliğine ulaşıma kapatılan yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kazaya karışan otomobilin çekici ile yoldan kaldırılması sonucu trafik normale dönerken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı
Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı
Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı
Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı
Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı
Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mustafa Şentop Süleyman Soylu Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Ece Erken Hazal Kaya Burak Sergen Caner Cindoruk
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Hamza Hamzaoğlu Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Otomobil rampada yan yatınca trafik felç oldu: 1 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:03:56. #1.14#
title