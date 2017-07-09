Otomobil, Piknik Yolunda Alev Alıp Yandı

ANKARA'dan Kızılcahamam'a eşi ve çocuğu ile piknik yapmaya giden Ümit Doğru'nun otomobili yolda alev alıp yandı.



Olay, Ankara- İstanbul D-750 karayolunda meydana geldi. Kızılcahamam'a ailesiyle birlikte pikniğe giden Ümit Doğru'nun 06 AE 8835 plakalı otomobili, öğle saatlerinde Kızılcahamam Kargasekmez Mevkii'ne bir anda alev aldı. Ümit Doğru, hemen aracı kenara çekip durdurdu ve ailesiyle birlikte terk etti.



Bir anda alevler içinde kalan otomobilin söndürülmesi için olay yerine itfaiye çağırıldı. Yoldan geçenler, yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı. Otomobilin söndürülmesi sırasında yolun İstanbul yönü bir süre trafiğe kapatıldı.



Kullanılmaz hale gelen otomobildeki yangının söndürülmesinin ardından yol yeniden trafiğe açıldı.



- Ankara