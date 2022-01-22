Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı Ordu'nun Kumru ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KUMRU, ORDU (İHA) - Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

ORDU - Ordu'nun Kumru ilçesinde bir otomobilin park halindeki tıra çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Karacalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Caner S. idaresindeki 55 ACC 277 plakalı otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 19 BH 925 plakalı tıra çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü ile birlikte otomobilde yolcu olarak bulunan ve henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri intikal etti. Yaralılar, ekipler tarafından Kumru Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı, hurdaya dönen araç ise çekici marifeti ile olay yerinden uzaklaştırıldı.

Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

Otomobil, park halindeki tıra çarptı: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Evin - Son Dakika Haberleri

Otomobil, Kumru, Kaza, Ordu, 3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title