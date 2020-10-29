Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı
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Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı

29.10.2020 20:12 | Son Güncelleme: 29.10.2020 20:24
Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, trafiğe kapalı yolda park halinde bulunan otomobile çarptı.

ANKARA'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, trafiğe kapalı yolda park halinde bulunan otomobile çarptı. Kazada, 1'i ağır 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Ankara Çevre Yolu'nda Gölbaşı ilçesi yakınlarında meydana geldi. Abdullah Akın yönetimindeki 06 EC 8761 plakalı otomobil, ıslak yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki dubaların üzerinden geçerek, trafiğe kapalı alanda park halinde bulunan 06 EHM 77 plakalı otomobile çarptı. Kazada, sürücü Abdullah Akın ile diğer aracın sürücüsü Taner Güngör ve isimleri henüz belirlenemeyen 3 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle otomobillerde sıkışan her iki araç sürücüsü de itfaiye ekipleri tarafından dışarı çıkarıldı. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Kazada ağır yaralanan ve Ankara Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan Abdullah Akın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza sırasında yolda çalıştığını belirten iş makinası operatörü Elvan Çetin, "Bizim araç bariyerin içindeydi, malzeme indirirken diğer araç dubaları ezerek, bizim araca vurdu. Karşıdan gelen aracın içinde 2 kişi vardı. İki kişi de bizim aracın içindeydi, bir arkadaş da araca binmek üzereydi. Vuran araçtaki kişileri ambulans götürdü, durumları hakkında bilgim yok, bizim arkadaşların kolları ve bacakları kırıktı ama bilinçleri yerindeydi" dedi.


Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı
Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı
Otomobil, park halindeki otomobile çarptı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan CEYLAN

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