Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

17.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:24
Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete çarptı.

Antalya'nın Aksu ilçesinde otomobil, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada, araç içerisinde bulunan 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza dün akşam 22.00 sıralarında Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi Serik yolunda meydana geldi. Mustafa Altın'ın kullandığı 07 YE 675 plakalı otomobil, Osman Kurt yönetimindeki 54 B 3866 plakalı park halindeki kamyonete arkadan çarptı. İhbar üzerine bölgeye trafik polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü Mustafa Altın ve yolcu Enver Elebat olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Kamyon sürücüsü Osman Kurt ise kazayı yara almadan atlattı.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fahrettin Koca Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Birol Güven Türkan Şoray Ezgi Eyüboğlu Hakan Taşıyan
Spor Bülent Uygun Fırat Aydınus Halis Özkahya Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Korona
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil park halindeki kamyonete çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.3.2021 13:27:43. #1.16#
title