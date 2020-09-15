Otomobil önce mandaya sonra istinat duvarına çarptı: 2 yaralı DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, otomobilin yola çıkan mandaya ardından da istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

DÜZCE'nin Gölyaka ilçesinde, otomobilin yola çıkan mandaya ardından da istinat duvarına çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Gölyaka ilçesi bağlantı yolu üzerinde meydana geldi. Gölyaka yönüne giden Adem Çalık yönetimindeki 81 AE 052 plakalı otomobil aniden yola çıkan mandaya, ardından da istinat duvarına çarptı. Kazada, sürücü Adem Çalık ile Merve Gedik yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine gelen sağlık görevlilerince yaralanan Adem Çalık ile Merve Gedik, tedavileri için Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Telef olan manda ise iş makinesiyle yoldan kaldırıldı.

Kaynak: DHA