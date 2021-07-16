Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
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Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı motosiklet 38 metre sürüklenirken kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Adıyaman'da, otomobilin çarptığı motosiklet 38 metre sürüklenirken kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Zeynal Tuzcu idaresindeki 02 ABP 106 plakalı Fiat marka otomobil, 3.Çevre Yolu Çamkent Sitesi yakınlarında Ahmet Aslan idaresindeki 02 ABF 649 plakalı motosiklete çarptı. Otomobilin çarptığı motosiklet çarpmanın etkisiyle 38 metre sürüklendikten sonra dura bildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Ahmet Aslan yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Aslan'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı
Otomobil motosiklete çarptı: 1 ağır yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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