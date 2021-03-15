Otomobil kumsala uçtu, vatandaşlar sürücüyü boşverip hatıra fotoğrafı çektirdi

12 Mart Cuma günü saat 18.00 sıralarında Kavaklı Mahallesi Mavi Marmara Caddesi'nde iddiaya göre, 7 metrelik uçurumun ucunda otomobilin içinde iki arkadaşıyla birlikte alkol alan Ömer Berk, otomobilini hareket ettirmek istedi.

OTOMOBİL İÇİNDE 3 KİŞİ VARDI

Vitesleri karıştıran Berk, otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti, içinde 3 kişinin olduğu otomobil 7 metrelik uçurumdan kumsala düştü. Berk'in arkadaşları kazanın ardından olay yerinden kaçtı. Vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirirken, alkollü sürücü ise hafif şekilde yaralandı.

ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ambulansın içinde ilk müdahaleyi yaptı. Yapılan kontrollerde Berk'in 186 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralı sürücü, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmek istemedi. Polisler ifadesini almak üzere Berk'i karakola götürürken, ehliyetine de el konuldu.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİLER

Yaşanan kazada, ilginç anlar da yaşandı. Uçurumdan düşen otomobil, kumsalda gezen turistlerin ilgisini çekti. Aracın başına gelen turistler fotoğraf çektirdi.

"GERİ VİTESE TAKAYIM DERKEN AŞAĞI İNDİK"

Yaşadığı kazayı anlatan sürücü Ömer Berk, "Şurada duruyordum. Geri vitese takayım derken aşağı indik. Kimse yoktu tek başımaydım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı