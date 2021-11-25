Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı

Tokat'ta direksiyon dersi alan genç kadının kullandığı otomobilin 3 metrelik duvardan yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TOKAT (İHA) - Tokat'ta direksiyon dersi alan genç kadının kullandığı otomobilin 3 metrelik duvardan yola düşmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat'ta otomobil kullanmayı öğrenmek isteyen N.D. (27) isimli kadın, arkadaşı M.B (34) gözetiminde direksiyon başına geçti. Akşam saatlerinde Şeyh-i Şirvani Mezarlığı yanında trafiğe kapalı yolda tur atan N.D'nin bir anlık dikkatsizliği kazaya neden oldu. 58 DU 109 plakalı doğan marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 3 metre yüksekliğindeki duvardan yola düştü. Otomobil istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü ile yanındaki kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi acil servisine sevk edildi. Polis ekipleri ehliyetsiz otomobil kullanmaktan işlem yaptı.

(Nurhan İçmez/ İHA)

Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı

Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı

Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı

Otomobil kullanmayı öğrenirken duvardan uçtu: 2 yaralı

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

Korkunç kaza kamerada! Otomobilin çarptığı adamın bacağı koptu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title