Otomobil köprüden dereye uçtu: 4 Yaralı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Sincik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin köprüden dereye uçması sonucu yaşanılan kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesinden aldığı somun ekmekleri Sincik ilçesine bağlı Çamdere Köyünün Çarhanek Mezrasında satan Cevher Ardıç, sattığı ekmekler sonrasında Kahta ilçesine geri dönmek istedi. Bu esnada yol üzerinde bekleyerek Kahta ilçesine gitmek isteyen Kadir Bozkurt, Songül Bozkurt ve Ramazan Bozkurt'u da 02 KN 402 plakalı otomobiline alan Cevher Ardıç, mezra yakınlarında otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil köprü üzerinden dere yatağına uçtu. Yaşanılan kazada otomobil sürücüsü Cevher Ardıç ile otomobilde bulunan Kadir Bozkurt, Songül Bozkurt ve Ramazan Bozkurt yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta İlçe Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Cevher Ardıç'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA