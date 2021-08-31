OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI 6 YARALI
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OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI 6 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçen ve 2 otomobile çarpan otomobil takla atarak durabildi.

TEKİRDAĞ'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçen ve 2 otomobile çarpan otomobil takla atarak durabildi. Kazada, araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Süleymanpaşa ilçesi Çevreyolu Maksi kavşağında meydana geldi. Selçuk E.'nin kullandığı 34 NTE 55 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak, karşı şeride geçti. Otomobil karşı şeritte, 06 DY 9947 ve 59 ADE 378 plakalı araçlara çarparak takla attı. Kazada araçlarda bulunan Selçuk Erat, Mehmet Özdemir, Ayşegül Özdemir, Ayşegül Taşkıran ve Fatma Taşkıran yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi ve Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilen kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI 6 YARALI
OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI 6 YARALI
OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI 6 YARALI
OTOMOBİL, KARŞI ŞERİDE GEÇİP 2 ARACA ÇARPTI 6 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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