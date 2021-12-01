Otomobil, kamyonun altına girdi: 3 ölü (1)

İZMİT'te, yoldan çıkan otomobil kaldırımı aşıp yan yolda park halinde bulunan kamyonun altına girdi. Kazada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Ahmet Macit yönetimindeki 41 RR 510 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, kaldırımı aşıp yan yola geçti. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki kamyonun altına girdi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Demir yığını haline dönüşen otomobilde bulunan 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araçta sıkışan 3 kişinin cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin çalışması ile çıkarıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.