Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, otomobille TIR'ın kafa kafaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Otomobil ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
30.06.2020 21:31 | Son Güncelleme: 30.06.2020 21:35

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde, otomobille TIR'ın kafa kafaya çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yahyalı ilçesi Dikme mevkiinde meydana geldi. Fatih Özcan'ın kullandığı 34 JN 5974 plakalı TIR ile Hacı Osman Elbüken yönetimindeki 38 D 3404 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilin sürücüsü ile yanında bulunan eşi Elif Elbüken yaşamını yitirdi, ismi henüz öğrenilemeyen oğulları ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 1 kişiyi Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazada hayatını kaybeden çift ise, otopsileri yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. TIR'ın sürücüsü Fatih Özcan da, gözaltına alındı.


Kaynak: DHA

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