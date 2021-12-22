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Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Ahmet Koparal idaresindeki 44 NZ 597 plakalı Mazda marka otomobil ile Enes Gigli idaresindeki 02 AAY 470 plakalı motosiklet, Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde çarpıştı. Kazanın şiddetiyle sürüklenen motosiklet daha sonra yol kenarında park halinde bulunan Mustafa Yakışa ait 02 BE 141 plakalı Ford marka minibüse çarparak durabildi. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü Enes Gigli ile motosiklette bulunan Emrah Balcı yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen trafik polis ekiplerince yapılan incelemelerin ardından kazaya karışan araçlar yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

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