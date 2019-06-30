Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Mehmet Fatih Arslan idaresindeki 07 ZB 820 plakalı otomobil, Yeni Sanayi Mahallesi Flamingo Yolu'nda, Mücahit Dirik'in kullandığı 46 AAH 159 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada motosiklet sürücüsü Dirik ile yanında bulunan Aynur Demir yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aynur Demir'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA