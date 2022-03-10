Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'da motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah Zara yönetimindeki 02 MA 1063 plakalı motosiklet ile C.A., idaresindeki plakası bulunmayan BMW marka otomobil, Karapınar Mahallesi Flamingo yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralıya ilk müdahale olay yerinde geçmekte olan Doktor Sabri Özdaş tarafından müdahale edildi. Doktor Özdaş tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Abdullah Zara, olay yerine gelen ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Flamingo Yolu, Adıyaman, Otomobil, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title