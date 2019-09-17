Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

17.09.2019 17:01

Adıyaman'da, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.



Edinilen bilgilere göre, İsmet Demir idaresindeki 02 HL 381 plakalı motosiklet ile Mehmet Tuna idaresindeki 02 AU 908 plakalı otomobil, Karapınar Caddesi Vali Konağı yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü İsmet Demir, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, kaldırıldı.



Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA