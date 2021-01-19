Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
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Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

19.01.2021 19:46 | Son Güncelleme: 19.01.2021 19:50
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı.

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, yolcu minibüsüyle otomobilin çarpıştığı kazada, 7 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan, yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Hacıishak Mahallesi Beyoba Kavşağı'nda meydana geldi. Mahir S. idaresindeki 35 U 9772 plakalı otomobille, Muammer D. yönetimindeki 45 ABC 357 plakalı şehir içi yolcu minibüsü çarpıştı. Kazada her iki sürücü ile Veli S., Suna T., Hanife G., Çağlar A., Kasım B. yaralandı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 7 yaralıyı ambulansla Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

 


Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı
Otomobil ile minibüs çarpıştı: 7 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serkan ÖZDEMİR

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