Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil ile iş makinesinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kahta-Adıyaman karayolunun 3. kilometresinde meydana geldi. Adıyaman istikametinden Kahta'ya doğru seyir halinde olan Hamza Can (45) yönetimindeki 34 GT 4577 plakalı Honda marka otomobil, M.M. yönetimindeki iş makinesine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Hamza Can ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde sıkışan Hamza Can, itfaiye ve 112 Sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Hamza Can, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hamza Can'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

Otomobil ile iş makinası çarpıştı: 1 ölü

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

Oğlunun kaza yaptığını gören baba isyan etti: Geberseydi keşke

 Son dakika 3. sayfa: Antalya'da İngiliz uyruklu turistin feci ölümü

Son dakika 3. sayfa: Antalya'da İngiliz uyruklu turistin feci ölümü

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title