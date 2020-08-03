Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

03.08.2020 23:24 | Son Güncelleme: 03.08.2020 23:28

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Samsun'dan İstanbul'a giden Yakup Şengül yönetimindeki 37 PR 415 plakalı otomobil, Kırça mevkisinde, Rahmi Beyazgül'ün kullandığı 34 HGF 93 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kazada, araç sürücüleri ile hafif ticari araçta bulunan Satu, Başak, Hüseyin, Emine ve Ezgi Beyazgül, otomobilde bulunan Rüşen Şengül ve Emre Karaharmancı yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi ve Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapalı kalan D100 karayolunun İstanbul yönü, ekiplerin çalışması sonucu trafiğe açıldı.

Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı Ekonomi
Türkiye ile Irak arasındaki uçuşlar yeniden askıya alındı
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı Güncel
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu 3. Sayfa
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi Politika
Hakkari'deki kaza Bakan Soylu'yu çok üzdü: O haberi duyunca başıma ağrı girdi
Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü
Temizlik görevlisi, uyardığı grup tarafından feci şekilde dövüldü
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
Diyarbakır'da pazar yeri kavgasında silahlar konuştu: 12 yaralı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
DSÖ, koronavirüs salgını ile mücadelede Vietnam'ı örnek ülke gösterdi
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Akhisarspor, Yılmaz Vural'la yola devam etmek istiyor
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Asırlık lezzet Tokat kebabı bayramda da yoğun ilgi gördü
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Ukraynalı model Daria Kyryliuk'u darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, serbest bırakıldı
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs aşısıyla ilgili umutları yıkan sözler: Hiçbir zaman bulunamayabilir
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Son dakika: Hakkari Yüksekova'da öğretmenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı: 6 ölü, 1 yaralı
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı
Alaçatı'da koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 eğlence mekanı kapatıldı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu
Galatasaray'ın Faslı yıldızı Belhanda'ya Sampdoria talip oldu
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Karısının kaçtığı adamı sokak ortasında gözünü kırpmadan öldürdü
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
Eski eşini sevgilisiyle görünce çılgına döndü! Etrafındaki herkese baltayla saldırdı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
'Düştü' diyerek ardından gözyaşı döktüğü sevgilisini döverek öldürdüğü ortaya çıktı
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Son dakika: Ankara'da gurbetçi aile kaza yaptı: 5 ölü
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, yolsuzluk iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı
Eski İspanya Kralı Juan Carlos, yolsuzluk iddialarının ardından ülkeden ayrılma kararı aldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Murat Kurum Deniz Demir Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Barış Arduç Şeyma Subaşı Merve Boluğur İbrahim Tatlıses
Spor Beto Okan Buruk Gökhan Gönül Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Daha Fazla İzmir Bakan Beşiktaş Instagram
Şu an buradasınız: Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 9 yaralı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.8.2020 23:34:50. #1.14#
title