Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı
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Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Adıyaman'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

23.12.2019 17:43 | Son Güncelleme: 23.12.2019 17:48
Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

'da, hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre, Zübeyde Tura idaresindeki 02 HY 141 plakalı hafif ticari araç ile idaresindeki 02 AAY 773 plakalı otomobil, , Yavuz Selim İlkokulu yanında çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan hafif ticari araç yoldan geçen yayaya da çarparak durabildi. Meydana gelen kazada hafif ticari araç içerisinde bulunan Sevgi Tura, Sevim Tura, Mirza Doğan ve yaya Nasife Türk yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.


Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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