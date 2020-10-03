Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti

03.10.2020 16:44 | Son Güncelleme: 03.10.2020 17:04

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil ile çarpışan motosiklette yolcu olarak bulunan 20 yaşındaki genç kız hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı.

Cikcilli Mahallesi Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı üzerinde, dün saat 23.00 sıralarında meydana gelen kazada; Antalya istikametinden Mersin yönüne ilerleyen Erkan B. idaresindeki 07 AHM 163 plakalı motosiklet, aynı yoldaki Burcu A. yönetimindeki 07 HBR 73 plakalı otomobilin sağ arka kapısına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sol şeritten sağ şeride savrulan 07 AHM 163 plakalı motosiklete arkadan gelen Selman K. idaresindeki 07 AGY 862 plakalı otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Erkan B., motosiklette yolcu olarak bulunan Büşra Köle (20) ile 07 HBR 73 plakalı aracın sürücüsü Burcu A. yaralandı.

20 YAŞINDAKİ BÜŞRA HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları ilçedeki çeşitli hastanelere götürdü. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki yoğun bakım servisinde tedavisi süren Büşra Köle doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Savcılık incelemesinin ardından ailesine teslim edilen ve eczacı teknisyeni olduğu öğrenilen Köle'nin cenazesi bugün Değirmedendere Kızılharman Mezarlığı'nda toprağa verildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları (6)
SİRADAN BİRİ: Inna lillahi ve inna ileyhi raciun
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
GICIK: Allah sevenlerine sabır versin Gencecik hayat dolu umutları olan bir genç kızımız . Onu hayattan koparanlar iyi halden dışarı çıkarlar, ölende acılı bir aile bırakıp öldüğü ile kalır.
Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
BÜŞRA: Cennette bekle bizi Büşracığım, sırayla hepimiz geleceğiz, kul hakkı yemeyen abilerin amcaların olarak kendi cennetlerimizden uçup seni cennetinde ziyaret edeceğiz. Işığın bol olsun yavrum.
Cevap Yaz 6 2 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Muharrem İnce Süleyman Soylu Mustafa Şentop Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Ezgi Mola Çağatay Ulusoy Seren Serengil
Spor Falcao Ryan Babel Erol Bulut Eddie Newton Malcolm Thomas
Daha Fazla Ateş Otomobil Ermenistan Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Otomobil ile çarpışan motosikletteki 20 yaşındaki Büşra hayatını kaybetti - Antalya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.10.2020 18:12:33. #1.14#
title