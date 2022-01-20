OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR - Haberler
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OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de 7 ay önce sahibi tarafından park edilen otomobili çalan iki şüpheliden biri olan G.K., polis ekiplerince yakalandı.

MERSİN'de 7 ay önce sahibi tarafından park edilen otomobili çalan iki şüpheliden biri olan G.K., polis ekiplerince yakalandı. Polis, Ö.O.'yu arıyor.

Olay, 12 Haziran 2021'de gece saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. A.Ö., otomobilini sokağa park ettikten sonra evine çıktı. İddiaya göre, otomobil gece saatlerinde G.K. ve Ö.O. tarafından çalındı. Sabah saatlerinde iş yerine gitmek üzere evden çıkan A.Ö., otomobilini park ettiği yerde göremeyince ihbarda bulundu. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede çalıntı otomobil terk edilmiş halde bulundu. Kamera görüntüsünden şüphelilerin kimliğini belirleyen polis, G.K.'yi yakaladı. G.K., sorgunun ardından çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Polis, diğer hırsızlık şüphelisi Ö.O.'yu arama çalışmalarını sürdürüyor.

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

OTOMOBİL HIRSIZLIĞI ŞÜPHELİLERİNDEN BİRİ YAKALANDI, DİĞERİ ARANIYOR

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Akkent Mahallesi, Otomobil, Haziran, Polis, Güncel, Haber

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