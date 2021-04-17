Otomobil garajını müzeye çevirdi
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Otomobil garajını müzeye çevirdi

İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN ÖZTÜRK - Haberler | Kültür Sanat

Otomobil garajını müzeye çevirdi Tarihe olan tutku ve merakını müzeye çevirdiği garajında yaşatıyor Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ali Rıza Köse, uzun yıllardır eski ve tarihi eşyalara olan tutkusunu kendi garajında oluşturduğu müzede yaşatarak geçmişe ışık tutuyor.

Otomobil garajını müzeye çevirdi

Tarihe olan tutku ve merakını müzeye çevirdiği garajında yaşatıyor

AKSARAY - Aksaray'ın Eskil ilçesinde yaşayan 71 yaşındaki Ali Rıza Köse, uzun yıllardır eski ve tarihi eşyalara olan tutkusunu kendi garajında oluşturduğu müzede yaşatarak geçmişe ışık tutuyor.

Aksaray'ın Eskil ilçesine bağlı Yüksecik Yaylasında ikamet eden Ali Rıza Köse, eski ve nostaljik malzemelere düşkünlüğüyle bir müze oluşturdu. Evinin yanında bulunan otomobil garajına dededen kalma eşyalar ve yıllardır topladığı çeşitli malzemeleri koyan Ali Rıza Köse'nin kişisel müzesi ziyaret edenleri tarihi bir yolculuğa çıkarıyor. Pikapa takılan plaklardan çalan eski müzikler, Osmanlı döneminden kalma güğümler, bakır yemek tabakları, ibrikler, Cumhuriyet döneminin ilk yıllarından kalan 1930 baskısı paralar, delikli kuruşlar, eski dönemde gelinlerin başlarına taktığı başlıklar, eski tarım aletleri, radyolar ve daha birçok malzemeden oluşan bu garaj, şu an unutulmaya yüz tutmuş gelenek ve görenekleri de canlandırıyor.

"Eskilere meraklıyım"

Tarihe ve tarihi eşyalara tutkunluğunu anlatan Ali Rıza Köse, "Böyle eskilere meraklıyım, kaybolmasın, dedemizden kalma. Eş ve dostta da varsa getirsin parasıyla alırım, buraya koyarım. Yani hurdacılara on paraya vermesinler. Sahip çıksınlar, bana vermezlerse evlerinde dursun. Şu mavzerin namlusu, bir hurdacıdan 10 liraya aldım. 10 liraya bu atılır mı ya, evine koy dursun. 10 liraya hurdacıya vermiş adam. Antika bunlar, ben kıymetini bilirim. Silerim, bakarım, buralarda vakit geçiririm, kimseye kaybettirmem. Bazen hırsız da geliyor ama hırsız da pek yanaşamaz buraya. Gece pek fazla yatmam ben, gezerim. Bunlara merakım var benim. Komşuda olanlar hurdacılara vermesinler. Dedemizden kalma. Ben sahip oldum bunlara, hala da sahip oluyorum ama sonunda çocuklar sigara ile değişirse benim kabahatim ne? Ben bunları böyle merakımdan durduruyorum. Eskiye çok hevesim var" dedi.

Otomobil garajını müzeye çevirdi
Otomobil garajını müzeye çevirdi
Otomobil garajını müzeye çevirdi
Otomobil garajını müzeye çevirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET EMİN ÖZTÜRK

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