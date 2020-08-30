Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı
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Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı

Tokat'ta sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, kaldırımı aşıp yol kenarındaki evin yatak odasına girdi. Otomobil sürücüsü ve kaza sırasında evde bulunan genç, yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı
30.08.2020 13:06 | Son Güncelleme: 30.08.2020 13:29

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki evin yatak odasına girdi. Kazada evde bulunan 1 kişi ile sürücü yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Erek Mahallesi Karayaka Bulvarı'nda meydana geldi. Üzeyir Türk (23) yönetimindeki 60 AAJ 190 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Kaldırımı da aşan otomobil, Hayri Akbulut'a ait yol kenarındaki eve çarptı.

Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı

DUVARI YIKIP İÇERİ GİRDİ

Kazada evin yatak odasının duvarını yıkıp içeri giren otomobilin sürücüsüyle, kaza sırasında evde bulunan Ahmet Can Çelik (19) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kontrolden çıkan otomobil, evin yatak odasına girdi: 2 yaralı

Kaynak: DHA

Haber Yorumları (1)
SERPİL: haberin türkiye de olduğunu direk anladım. . . nereden mi?? resimdeki pencerenin bantları sökülmemiş
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