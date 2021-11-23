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Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Engiz Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aykut Aydın(28) idaresindeki 16 L 3174 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada yaralanan sürücü olay yerine gelen sağlık ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

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