Otomobil Elektrik Direğine Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Samsun'un İlkadım ilçesinde otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.
Yunus Emre Aslan'ın kullandığı 55 BD 517 plakalı otomobil, Şehit Korhan Ekiz Bulvarı'nda kaldırımdaki elektrik direğine çarptı.
Kazada araçtaki Çetin Aydın ve Ferdi Akça yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Akça, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Aydın'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Kaza yerini terk eden sürücünün, bir süre sonra İlyasköy Polis Merkezine gittiği öğrenildi.