Otomobil Devrildi, Aynı Aileden 4 Kişi Yaralı Kurtuldu

YOZGAT'ın Sorgun İlçesi'nde sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiğ otomobil, karayolunda devrilip, ters döndü, aynı aileden 4 kişi yaralandı. Kaza, Sorgun E-88 Karayolu, Karakaya Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Yozgat'tan Sivas yönüne giden 32 yaşınrdaki Yusuf Demirel yönetimindeki 66 LH 712 plakalı otomobil, sürcüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, sürücü Yusuf Demirel ile birlikte araçta bulunan aynı aileden 55 yaşındaki Emine, 7 yaşındaki Miraç ile 23 yaşındaki Meryem Demirel yaralandı. Yaralılar, sevk edilen 112 Acil Ambulansı ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Devrildikten sonra ters dönen otomobil, çevrede bulunanlar tarafından kaldırılarak lastiklerinin üzerine çevrildi. - Yozgat