Otomobil, dere yatağına yuvarlandı: 3 yaralı

08.10.2019 16:12

MANİSA'nın Sarıgöl ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada, sürücü ile araçtaki eşi ve kızı yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Sarıgöl ilçesi Makas mevkisinde meydana geldi. Denizli Buldan'dan Manisa Sarıgöl'e gelen Nihat Belek'in kullandığı 35 KA 8034 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki dere yatağına devrildi. Kazada sürücü Nihat Belek, otomobildeki eşi Emine ve kızı Hanife Belek (17) yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı ambulanslarla Sarıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA