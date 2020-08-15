Otomobil dere yatağına devrildi: 2 yaralı
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
15.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 15.08.2020 14:45
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde otomobilin dere yatağına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Sezai Karakoç Bulvarı'nda seyir halinde bulunan Ekrem Erdoğan idaresindeki 01 JP 742 plakalı otomobil, Sarıçam Deresi yatağına devrildi.
Otomobilde sıkışan sürücü, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.
Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki Kamer Kutçu, ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA