Otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti
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Otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

Otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Sivas'ta karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada otomobil çarpan kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ta Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarında meydana geldi. C.K. idaresindeki 34 VEP 35 plakalı Renault marka otomobil karşıdan karşıya geçmeye çalışan Mevlüde Kantar'a çarptı. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Mevlüde Kantar. 112 sağlık ekiplerinin yaptığı tüm müdahalelere rağmen olay yerinde hayatını kaybetti. Mevlüde Kantar'ın cesedi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü C.K. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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