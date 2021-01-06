Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
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Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü

06.01.2021 23:23 | Son Güncelleme: 06.01.2021 23:27
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü

ERZURUM'da buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu.

ERZURUM'da buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu. İtfaiye ve AFAD ekiplerinin sudan çıkardığı sürücü Halil İbrahim Aydın'ın (35) boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Aziziye ilçesi Kuşçuk mevkisindeki köprüde meydana geldi. Halil İbrahim Aydın yönetimindeki otomobil buz nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak Karasu Nehri'ne uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile AFAD İl Müdürlüğü'ne bağlı su altı ve su üstü kurtarma ekipleri sevk edildi. Yüzeyi buzla kaplanan Karasu Nehrine giren ekipler, Halil İbrahim Aydın'ı sudan çıkardı. Aydın'ın yapılan kontrolde boğularak hayatını kaybettiği belirlendi.İtfaiye ve AFAD su altı ekipleri, araçta başka birinin olması ihtimalini değerlendirerek nehirde ve araç çevresinde bir süre arama yaptı. Ekiplerin çalışması sonucu nehir sularına gömülen otomobil çekiciyle çıkarılırken, hayatını kaybeden sürücünün cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü
Otomobil buzla kaplı Karasu Nehri'ne uçtu: 1 ölü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih TEKİN

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