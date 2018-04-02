Otomobil Bariyerlere Çarptı: 1 Ölü, 5 Yaralı

Gaziantep-Nizip yolunun 25. kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sevgi Korkut ölürken, polis memuru eşi ile 2 çocuğu ve 2 yeğeni yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep - Nizip Karayolu'nun 25 kilometresinde Gaziantep'ten Nizip istikametine seyir halin bulunan 38 yaşındaki Sevgi Korkut idaresindeki 27 NY 723 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Kazada sürücü Sevgi Korkut hayatını kaybederken, kocası ve Nizip Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ersoy Korkut ile çocukları Müge (8) ve Bilgenur Korkut (10), yeğenleri Sema(4) ve Mahmut Kaan Şenol (4) yaralandı.

Olay yerinde yaşamını yitiren Sevgi Korkut'un cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na getirildi. - GAZİANTEP