OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA VE KÜÇÜK TAHA ÖLDÜ

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OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA VE KÜÇÜK TAHA ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kazada ölen hamile Esra Polat'ın teksil işçisi olarak çalışan eşi Ümit Polat ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi.

Kazada ölen hamile Esra Polat'ın teksil işçisi olarak çalışan eşi Ümit Polat ile 1 yıl önce evlendiği öğrenildi. Erbaa'da yaşayan ve ilk çocuğuna hamile olan Esra Polat'ın eniştesi Ferdi Yaşar ve akrabaları ile Tokat Devlet Hastanesi Kadın Doğum Servisine kontrol ve doğum için gün almaya geldiği, karnındaki bebeğin cinsiyetinin ise erkek olduğu öğrenildi.

Tokat Devlet Hastanesi'nde otopsi işlemleri tamamlanan Esra Polat ve Taha Niyazi Yaşar'ın cenazeleri yakınlarına teslim edildi. Cenazelerin Erbaa ilçe merkezinde toprağa verilecek. Kazada yaralanan sürücü Ferdi Yaşar ile araçtaki Neşe Yeşersu, Arife Yaşar ve Eren Yaşar'ın tedavileri sürüyor.

OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA VE KÜÇÜK TAHA ÖLDÜ
OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA VE KÜÇÜK TAHA ÖLDÜ
OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA VE KÜÇÜK TAHA ÖLDÜ
OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA VE KÜÇÜK TAHA ÖLDÜ
OTOMOBİL BARİYERE ÇARPTI: 8,5 AYLIK HAMİLE ESRA VE KÜÇÜK TAHA ÖLDÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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