Son dakika haberi... OTOMOBİL ARIZALANINCA YOLDA KALDI, SINAVA POLİS YETİŞTİRDİ

Son dakika habere göre ADIYAMAN'da, kendisini sınava götüren babasının otomobilinin arıza yaparak, yolda kalması nedeniyle geç kalan Hilal Şahin (22), motosikletli polis ekiplerince salona yetiştirildi.

ADIYAMAN'da, kendisini sınava götüren babasının otomobilinin arıza yaparak, yolda kalması nedeniyle geç kalan Hilal Şahin (22), motosikletli polis ekiplerince salona yetiştirildi.

YKS'nin birinci oturumuna girmek için babası Hasan Şahin ile birlikte otomobille yola çıkan Hilal Şahin, araç arızası nedeniyle yolda kaldı. Kızını sınava götüremeyen baba Şahin, polis ekiplerini arayarak, yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen İl Emniyet Müdürlüğü'nün motosikletli ekibi, Hilal Şahin'i alıp, sınava yetiştirdi. Otomobili bozulduğu için yolda kaldıklarını anlatan Hasan Şahin, kızını sınava yetiştirdikleri için polis ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı