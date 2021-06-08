Otomobil, anne ile oğluna çarptı: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Otomobil, anne ile oğluna çarptı: 2 yaralı

Otomobil, anne ile oğluna çarptı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Adıyaman'da yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve oğlu, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mehmet Atlı idaresindeki 65 NH 242 plakalı Peugeot marka otomobil, Cumhuriyet mahallesi Körler Derneği yakınlarında yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Hatice Bağırcı (40) ile oğlu olan Muhammed Emir Bağırcı'ya (9), çarptı.

Meydana gelen kazada yaralanan anne ve oğlu olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Otomobil, anne ile oğluna çarptı: 2 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Aracını çalışır halde bırakıp kaybolan market işletmecisinden 3 gündür haber yok
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber | 7 aracın karıştığı zincirleme kazada 5 kişi yaralandı
Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kırklareli'nde otomobiller çarpıştı, 22 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Özgür Özel Ziya Selçuk Meral Akşener Memduh Büyükkılıç
Magazin Alişan Ezgi Mola Müge Anlı Erkan Petekkaya
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Otomobil, anne ile oğluna çarptı: 2 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.6.2021 16:46:39. #1.16#

title