OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI - Haberler
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OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpışırken, kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

KÜTAHYA (DHA) - KÜTAHYA'da hasta taşıyan ambulans ile otomobil çarpışırken, kazada ambulans sürücüsü ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ali Paşa Mahallesi İstasyon Caddesi Devlet Su İşleri (DSİ) kavşağında meydana geldi. Vakadan hasta alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi giden Levent İnce idaresindeki 43 AC 501 plakalı ambulansa, kavşakta Aysel Tuncan yönetimindeki 43 SH 601 plakalı otomobil çarptı. Kazada ambulans sürücüsü Levent İnce, otomobil sürücüsü Aysel Tunca, yanında bulunan yolcular Saime Akbaş ve Asiye Dingeç yaralandı. Kaza yapan ambulans görevlilerinin telsiz anonsu ile yardım istemesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI

OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI

OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI

OTOMOBİL, AMBULANSA ÇARPTI; 4 KİŞİ YARALANDI

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