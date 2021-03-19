Adana'da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.
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Adana'da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.

19.03.2021 18:21 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:49

Adana'da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.

ADANA - Adana'da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.

Edinilen bilgiye göre, yangın Adana-Pozantı otoyolunda meydana geldi. İddiaya göre, plakası öğrenilemeyen bir araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev almaya başladı. Şoför, otoyol kenarına aracını çekerek söndürmeye çalıştı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken aracın yanma anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülendi.

Adana'da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.
Adana'da otoyol üzerinde bir otomobil alev alev yandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ABACI

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