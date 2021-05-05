ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
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ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü Levent Can ile eşi Gamze Can, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

ADANA'da yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilde sıkışan sürücü Levent Can ile eşi Gamze Can, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralanan çiftten Gamze Can'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Kaza, saat 17.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdeniz Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Yolda seyir halinde olan Levent Can yönetimindeki 01 ETL 42 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak, ağaca çarptı. Kazada, Levent Can ile yanındaki eşi Gamze Can, yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, araç içerisinde sıkışan Can çiftini çıkarttı. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Levent ile Gamze Can, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Gamze Can'ın hayatı tehlikesinin olduğu öğrenildi.

ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI
ADANA OTOMOBİL AĞACA ÇARPTI: SÜRÜCÜ HAFİF, EŞİ AĞIR YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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