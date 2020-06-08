Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
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Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralıBURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı.

08.06.2020 10:21 | Son Güncelleme: 08.06.2020 10:26

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

BURDUR'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarptığı kazada sürücü yaralandı. Kaza yapan araca arkadan çarpan sivil ekip otosundaki polisler ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Haluk Özkan (41) yönetimindeki 32 AR 003 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca çarptı. Kaza yapan araçla aynı yönde seyreden Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne ait sivil ekip otosu da kaza yapan araca arkadan çarptı.

Kazada yaralanan sürücü Haluk Özkan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sivil ekip otosundaki polisler kazayı yara almadan atlattı. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Atatürk Caddesi otomobillerin kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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