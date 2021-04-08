Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralı
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Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralıSAKARYA'nın Karasu ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı.

Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralı

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde virajı alamayarak kontrolden çıkan otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Kazada sürücü baba ve 6 yaşındaki oğlu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Karasu Darıçayırı Mahallesi'nde meydana geldi. 54 AEG 683 plakalı otomobil, viraja girdiği sırada sürücü Gökhan Kadı'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak 25 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada Gökhan Kadı ve oğlu Mustafa Kadı (6) yaralandı. Kazayı gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücüyü araçtan çıkardı. Yaralanan baba ve oğlu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Öte yandan, Gökhan Kadı'nın eşinin de kısa süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

BARİYERLERİMİZ TAMAMLANMADI, YARIM KALDI

Kazayla ilgili konuşan, Darıçayırı Mahallesi Muhtarı Mustafa Kaya ise yolda daha önce de kaza yaşandığını söyleyerek, Bir ay önce bariyerler için ölçüm yaptırdım. Fakat bariyerlerimiz tamamlanmadı, yarım kaldı. 100 metre ileride yine bir araba uçmuştu. Bariyerlerimizin yapılmasını istiyoruz. Yazık, günah değil mi Yanında da yavrusu var dedi.

Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralı
Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralı
Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralı
Otomobil 25 metrelik uçurumdan yuvarlandı 2 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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