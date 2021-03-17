Otokrasi nedir?

Otokrasi kelimesini günlük hayatımızda, yazılı kaynaklardan, çevremizden duyarız. Siyasi bir terim olan otokrasinin kelime anlamını bilmeyenler için araştırdık. Otokrasi nedir? sorunun cevabı için haberimize göz atabilirsiniz.

Otokrasi kelimesini günlük hayatımızda, yazılı kaynaklardan, çevremizden duyarız. Siyasi bir terim olan otokrasinin kelime anlamını bilmeyenler için araştırdık. Otokrasi nedir? sorunun cevabı için haberimize göz atabilirsiniz.

OTOKRASİ NEDİR?

Fransızca kökenli olan otokrasi kelimesinin sözlük anlamı; hükümdarın bütün yetkiyi elinde bulunduran bir yönetim şekli olarak tanımlanır.

Otokrasi, bir çeşit hükûmet sistemidir. Yönetici, bütün siyasi yetkileri tek başına elinde bulundurur ve yasalara karşı olarak herhangi bir yargılanmaya maruz kalmaz.

Otokrat (buyurgan) rejimlerin temel özelliği, yönetimlerin halk adına karar vermesi, kendine göre iyi, doğru ve güzel olanları dayatması, buna karşın halkın sorunlarını çözümlemeyi de üstlenmesidir.

Demokrat (katılımcı) rejimlerin temel özelliği ise halkın kendisi için iyi, doğru ve güzel olanlara karar vermesi, sorunlarının çözümlerini kendisinin üretmesi, yönetimlerin de bu çözümlerin hayata geçirilmesi için -varsa- engelleri ortadan kaldırmasıdır. Demokrasilerde, toplumun sorunlarına karşı ürettiği çözümlerin yönetimlere iletilmesi için temsilcilerini kullanması, bu rejimlerin belirgin özelliğidir.