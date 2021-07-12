Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
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Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kütahya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin darbedilerek öldürülmesi sonrası gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Kütahya'da Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde bir kişinin darbedilerek öldürülmesi sonrası gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Bir eğlence mekanında darp edilmesinin ardından ticari taksi ile Kütahya şehirler arası otobüs terminalindeki otobüs durağına bırakılan Süleyman Erdal Kara'nın darp sonucu hayatını kaybettiğinin belirlenmesi üzerine başlatılan soruşturma sonrası gözaltına alınan 6 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı.

Süleyman Erdal Kara'nın şüpheli ölüm üzerine çevredeki güvenlik kameraları incelenmiş ve yapılan otopsi sonucu Kara'nın darp edildiğinin belirlenmesi üzerine il emniyet müdürlüğünce yapılan çalışma sonucu 7 kişi gözaltına alınmış, 6'sı adliyeye çıkartılmıştı.

Kara'nın şüpheli ölüm üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor. - KÜTAHYA

Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama
Otogardaki şüpheli ölüm ile ilgili 6 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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