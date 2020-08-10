Otogardaki bir araçta darbedilerek, aşağı atıldı Bayrampaşa'daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gelen araçtan darbedilmiş bir şahıs atıldı. Olay yerinden geçmekte olan bir sağlık çalışanı, yaralıya ilk müdahalede bulundu.

Bayrampaşa'da bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda otomobilden atılan bir kişi başından yaralandı. Yaralıya, olay yerinden geçmekte olan bir sağlık çalışanı ilk müdahalede bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Olay geçtiğimiz günlerde 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre Nuh Tunç (33)isimli bir kişi otogara gelen bir otomobilde darp edilip aşağıya atıldı.

OLAY YERİNDEN GEÇEN BİR SAĞLIK ÇALIŞANI YARDIM ETTİ

Kanlar içinde kalan Nuh Tunç'a o sırada oradan geçen sağlık çalışanı bir kadın yardım etti. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi geldi. Başından yaralanan Nuh Tunç, yapılan ilk müdahalenin ardından Gaziosmanpaşa Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

"KAFASINDAN YARALANMIŞ, KULAĞINDAN DA KAN GELİYORDU"

Tunç'un yardımına gelenlerden Ünal Günde, "Düştü ve araba onu bırakıp gitti. Bir kadın geldi. 'Ben sağlıkçıyım' dedi. İlk yardımda bulundu. Kafasından yaralanmış. Kulağından da kan geliyordu" diye konuştu.

Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA