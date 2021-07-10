Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış
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Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış

Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış
Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç - Haberler | Güncel

KÜTAHYA'da, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara (49), otogar kenarında ölü bulundu.

KÜTAHYA'da, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara (49), otogar kenarında ölü bulundu. Kara'nın, 2 taksici tarafından otogara bırakıldığı ortaya çıktı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyip, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kütahya Belediyesi Şehirler Arası Otogar kenarında, saat 04.30 sıralarında, kaldırımda hareketsiz yatan biri olduğunu görenler, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, kamyon şoförü Süleyman Erdal Kara olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, başlatılan soruşturma kapsamında, otogar ve çevresindeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde 2 taksi sürücüsünün Kara'yı getirip, kaldırıma bıraktığı görüldü. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan soruşturma sürerken, Kara'nın cesedi de kesin ölüm nedeninin belirlemesi için Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.


Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış
Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış
Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış
Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış
Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış
Otogar kenarında ölü bulunan kamyon şoförünü 2 taksici bırakmış

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Kılıç

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